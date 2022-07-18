Ладожская корюшка обещает богатое пополнение

Санкт-Перербургский филиал ВНИРО отмечает хорошее состояние запасов европейской корюшки в Ладожском озере. В связи с благоприятными погодными условиями в период нерестового хода, ученые ожидают появление высокоурожайного поколения 2022 г.

Сколько наловили корюшки

Итоги корюшковой путины подвели в Северной столице на заседании Северо-Западного бассейнового научно-промыслового совета. Руководитель Санкт-Петербургского филиала ВНИРО Марина Мельник представила результаты наблюдений за нерестовым ходом корюшки в Финском заливе и Ладожском озере в 2022 г.

Глава филиала отметила стабильность структуры уловов, высокую эффективность добычи, а также хорошее состояние запасов в Ладожском озере. На 30 июня вылов европейской корюшки в Финском заливе составил 643,2 тонны (освоение общего допустимого улова достигло 56,9%), на Ладоге — 1074,3 тонны (93,9%).

«По прогнозу науки, ожидается появление высокоурожайного поколения 2022 года из-за благоприятных гидрометеорологических условий, сложившихся в период нерестового хода ладожской корюшки», — сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Западного теруправления Росрыболовства.

Рыбалке на Ильмене готовят изменения

Заместитель руководителя Новгородского филиала ВНИРО Елена Васильева представила результаты исследования плавного лова с применением механической и парусной тяги и оценки их влияния на запасы ценных промысловых видов рыб озера Ильмень в 2021-2022 гг. Цель этих работ — подготовка обоснования поправок в бассейновые правила рыболовства.

«Одна из важнейших задач совершенствования лова — это разработка новых схем лова с меньшей трудоемкостью, например, замена парусной тяги на механическую. Однако, учитывая распространенность плавного лова на озере Ильмень, его высокую эффективность в добыче таких ценных промысловых видов, как судак, лещ, щука, следует тщательно изучить эффективность и особенности плавного лова на механической тяге с целью рационального использования рыбных запасов», — считает Елена Васильева.

Кроме того, она озвучила результаты исследования влияния любительской рыбалки на живца в зимний период 2022 г. на озере Ильмень. Эти изыскания также проводились для формирования предложений по внесению изменений в правила.

Заместитель руководителя Росрыболовства Михаил Иваник напомнил, что все предложения в части внесения поправок в действующие правила рыболовства для Западного бассейна нужно предварительно обсудить на совещаниях и рабочих группах. Он предложил провести такое совещание с участием всех заинтересованных лиц.

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