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Суд смягчил наказание браконьеру благодаря его прошлым заслугам

При наказании браконьера суд учел его былые заслуги

В Челябинской области осудили двух граждан, ловивших рыбу сетями в ООПТ. Одного из браконьеров наказали условным сроком, второй отделался штрафом благодаря хорошей характеристике и участию в благотворительной и экологической деятельности.

Нарушителей поймали с поличным на озере Большой Бугодак в Верхнеуральском районе вблизи села Степное, сообщили Fishnews в пресс-службе Нижнеобского теруправления Росрыболовства. Озеро является памятником природы регионального значения.

Прибывшие на место сотрудники верхнеуральской полиции зафиксировали добычу водных биоресурсов группой лиц на особо охраняемой территории запрещенными орудиями лова. Как отметили в Нижнеобском теруправлении, подобная деятельность подлежит уголовному преследованию за браконьерство по статье 256 УК РФ.

Суд приговорил одного из фигурантов, ранее нарушившего закон, к трем годам условно с испытательным сроком два года. Второго рыбака-нарушителя наказали штрафом в 20 тыс. рублей, при неуплате которого наступает уголовная ответственность. Суд принял во внимание, что гражданин совершил преступление впервые, ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался и полностью возместил причиненный государству ущерб. Кроме того, обратили внимание в пресс-службе, мужчина оказывал помощь муниципальному образовательному учреждению для детей, оставшихся без попечения родителей, а также расчищал территорию и гладь озера от мусора.

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НазадМетки: браконьерстворосрыболовство
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