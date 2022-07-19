Рыба Амазонки мельчает из-за переловов

Избыточный вылов на Амазонке угрожает биоразнообразию и рациону местного населения — таковы результаты первого крупномасштабного исследования рыбной отрасли макрорегиона.

Работу выполнили под руководством США в сотрудничестве с несколькими южноамериканскими партнерами и Обществом охраны дикой природы (Wildlife Conservation Society), пишет американский некоммерческий экологический портал Mongabay. Как сообщает корреспондент Fishnews, статья с результатами исследования опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Выяснилось, что в бассейне Амазонки остро стоит проблема чрезмерной добычи рыбы. Перелов приводит к сокращению количества крупной рыбы в рационе местных жителей, в их питании уменьшается содержание железа и цинка. Это становится проблемой в регионе, где люди страдают от анемии и регулярного недоедания.

Данные для исследования собрали в шести основных портах: перуанских Чачапояс, Пукальпа, Икитос и бразильских Порту-Велью, Манаус и Сантарен. Ученые анализировали информацию от рыбаков о местах добычи, объемах и видах рыб в уловах. Такие сообщения — единственные долгосрочные данные о рыбе из Амазонки, охватывающие временной промежуток от 12 до 34 лет и учитывающие географию вылова, подчеркивает Mongabay.

Средний размер рыбы в течение исследуемого периода сокращался. «Один из постоянных наблюдаемых нами трендов во всех портах заключался в том, что крупные рыбы замещались более мелкими, быстрорастущими видами. Это общая черта, указывающая на чрезмерную эксплуатацию. Кроме того, мы видим, как изменялась биомасса улова. Вначале мы наблюдали увеличение «равномерности», а затем пик, за которым следовало резкое снижение», — рассказывает постдокторант Корнельского университета и ведущий автор исследования Себастьян Хайлперн.

По мнению специалистов, одна из основных причин перелова заключается в том, что рыбаки сосредотачиваются на определенном виде, пользующимся высоким спросом, а после истощения запаса переходят к другому. Также вклад в сокращение рыбных популяций вносят гидроэлектростанции, вырубка лесов и добыча полезных ископаемых, отмечают ученые.

Эксперты считают, что потребуются инвестиции в практические меры и законодательство: нужно защищать основные пресноводные экосистемы и вводить временные моратории на добычу подверженных перелову видов.

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