Больше рыбы Ирана получило доступ к российскому рынку

Право на экспорт товаров в Евразийский экономический союз дополнительно получили восемь иранских рыбоперерабатывающих предприятий. Еще 20 таких заводов республики смогут поставлять в ЕАЭС новые виды продукции.

Списки компаний — поставщиков продукции животного происхождения взаимно расширили с 19 июля Россельхознадзор и Ветеринарная организация Министерства сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран.

В реестр предприятий, имеющих право на экспорт продукции на территорию Евразийского экономического союза, дополнительно включены 8 иранских рыбоперерабатывающих предприятий. Кроме того, еще 20 рыбоперерабатывающих предприятий Ирана смогут поставлять в ЕАЭС новые виды продукции, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

В свою очередь, иранские коллеги под гарантии российского ведомства расширили перечень утвержденных РФ компаний по экспорту мяса в Иран, также право доступа на рынок республики получили российские предприятия по производству мяса и субпродуктов птицы.

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