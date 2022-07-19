Больше рыбы Ирана получило доступ к российскому рынку
Право на экспорт товаров в Евразийский экономический союз дополнительно получили восемь иранских рыбоперерабатывающих предприятий. Еще 20 таких заводов республики смогут поставлять в ЕАЭС новые виды продукции.
Списки компаний — поставщиков продукции животного происхождения взаимно расширили с 19 июля Россельхознадзор и Ветеринарная организация Министерства сельскохозяйственного джихада Исламской Республики Иран.
В реестр предприятий, имеющих право на экспорт продукции на территорию Евразийского экономического союза, дополнительно включены 8 иранских рыбоперерабатывающих предприятий. Кроме того, еще 20 рыбоперерабатывающих предприятий Ирана смогут поставлять в ЕАЭС новые виды продукции, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.
В свою очередь, иранские коллеги под гарантии российского ведомства расширили перечень утвержденных РФ компаний по экспорту мяса в Иран, также право доступа на рынок республики получили российские предприятия по производству мяса и субпродуктов птицы.
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