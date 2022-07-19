Ладогу инновационно избавляют от отходов акваферм

В Карелии три рыбоводных хозяйства использовали инновационную технологию для откачки донных отложений под садками на Ладожском озере. Возместить 30% стоимости этих работ предполагается из регионального бюджета.

Очистка дна велась под контролем специалистов Карельского филиала ВНИРО, Северо-Западного теруправления Росрыболовства и министерства сельского и рыбного хозяйства республики.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, инновационная технология была разработана и апробирована на одном из рыбоводных предприятий Карелии.

Донные отложения откачиваются в геотубы, изготовленные из плотного фильтрующего материала. Это исключает возможность повторного загрязнения акватории. Получаемый концентрат, как сапропель, может быть переработан в удобрения, богатые азотом и фосфором. Сейчас проводятся тестовые испытания и отладка технологии переработки.

По мнению специалистов Карельского филиала ВНИРО, уборка донных отложений будет способствовать улучшению гидрохимических параметров воды и приведет к снижению нагрузки на водную экосистему.

Такие мероприятия включены в план по рыбохозяйственной мелиорации. В министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии подчеркнули, что 30% затрат на откачку планируется возместить из регионального бюджета.

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