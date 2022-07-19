Новости
Инновационную технологию откачки отходов акваферм осваивают на Ладоге. Фото пресс-службы министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия

Ладогу инновационно избавляют от отходов акваферм

В Карелии три рыбоводных хозяйства использовали инновационную технологию для откачки донных отложений под садками на Ладожском озере. Возместить 30% стоимости этих работ предполагается из регионального бюджета.

Очистка дна велась под контролем специалистов Карельского филиала ВНИРО, Северо-Западного теруправления Росрыболовства и министерства сельского и рыбного хозяйства республики.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства, инновационная технология была разработана и апробирована на одном из рыбоводных предприятий Карелии.

Донные отложения откачиваются в геотубы, изготовленные из плотного фильтрующего материала. Это исключает возможность повторного загрязнения акватории. Получаемый концентрат, как сапропель, может быть переработан в удобрения, богатые азотом и фосфором. Сейчас проводятся тестовые испытания и отладка технологии переработки.

По мнению специалистов Карельского филиала ВНИРО, уборка донных отложений будет способствовать улучшению гидрохимических параметров воды и приведет к снижению нагрузки на водную экосистему.

Такие мероприятия включены в план по рыбохозяйственной мелиорации. В министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии подчеркнули, что 30% затрат на откачку планируется возместить из регионального бюджета.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Инновационную технологию откачки отходов акваферм осваивают на Ладоге. Фото пресс-службы министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия
  • Мелиорация улучшит гидрохимические параметры воды. Фото пресс-службы министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия
  • Рыбоводам обещают возместить 30% расходов из бюджета региона. Фото пресс-службы министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия
  • В перспективе отходы могут перерабатываться в удобрения. Фото пресс-службы министерства сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: росрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

    Член Совета Федерации

    Сергей МИТИН

    Для развития отрасли заложен мощный фундамент

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

    Все материалы

    Интервью

    Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

    Председатель Рыбного союза

    Александр ПАНИН

    Рынку не нужны искусственные ограничения

    Капитан краболова-живовоза «Атлантик» Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

    Капитан краболова-живовоза «Атлантик»

    Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

    Рыбаков надо воспитывать с юности

    Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

    Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

    Владимир ГАЛИЦЫН

    Рыбаки всегда находили выход из любой трудной ситуации

    Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

    Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр»

    Артем ШЕВЧЕНКО

    Бизнес хочет работать

    Все интервью

    Личное мнение

    Начальник транспортного отдела компании «Нерей» Павел ШУСТИК

    Начальник транспортного отдела компании «Нерей»

    Павел ШУСТИК

    Я доставляю рыбу

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    Такой активности по строительству холодильников мы не видели уже давно

    Все материалы

    Крупным планом

    В цеху «Навады»

    RMPG — Навада: актуальные акценты в рыбопереработке

    Первые шаги показывают, что интерес к изучению морских специальностей есть

    Морские горизонты для школьников Заполярья

    Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia пройдут в пятый раз и станут самыми масштабными за свою историю

    Seafood Expo Russia 2022: ловим — упаковываем — везем — продаем

    Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

    Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

    События

    Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

    Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

    Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

    Вахта спасения

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.