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Свежевыловленная горбуша

Горбуша приняла эстафету у нерки

По данным на 17 июля, вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил 63 тыс. тонн. Традиционно с развитием путины на первые позиции по объемам добычи вышла горбуша: ее уловы превысили 38 тыс. тонн.

За неделю рыбаки на Дальнем Востоке взяли 20,9 тыс. тонн горбуши. Основным районом промысла этого вида тихоокеанских лососей является Восточная Камчатка — 30,6 тыс. тонн. Отмечаются высокие подходы горбуши в Карагинскую подзону, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО. Активно развивается промысел на материковом побережье Охотского моря (Магаданская область и Хабаровский край). В Магаданской области высокие подходы наблюдаются в залив Шелихова.

Соотношение тихоокеанских лососей в уловах. Для III пятидневки июля вылов приведен на 17 июля 2022 г.

В Хабаровском крае вылов горбуши опережает среднемноголетние показатели. Если такая динамика сохранится, то прогнозируемый объем будет полностью освоен, считают специалисты. В Сахалино-Курильском регионе, по данным отраслевого института, интенсивный лов горбуши ведется только на Северных Курилах. Что касается япономорской горбуши, то основной ход закончен и вылов в 2022 г. будет ниже 2020 г.

Вылов горбуши (тонны) в промысловых районах Дальнего Востока России по состоянию на 17 июля 2022 г.

Общий вылов нерки на 17 июля составил 17,9 тыс. тонн. За неделю добыто 4,4 тыс. тонн. Наибольшие уловы зафиксированы в Камчатском заливе и на реке Камчатка, где наблюдаются подходы поздней нерки. Вылов нерки Карагинской подзоны на среднемноголетнем уровне. В Чукотском автономном округе подходы нерки по-прежнему на высоком уровне.

Вылов нерки (тонны) в промысловых районах Дальнего Востока России по состоянию на 17 июля 2022 г.

Кеты добыто 6,5 тыс. тонн. За неделю прирост вылова составил 3,3 тыс. тонн. Пока уловы кеты на уровне среднемноголетних или немного ниже.

Вылов кеты (тонны) в промысловых районах Дальнего Востока России по состоянию на 17 июля 2022 г.

На текущую дату вылов симы составил 39 тонн, чавычи — 450 тонн, кижуча — 7 тонн.

Основным районом промысла тихоокеанских лососей остается Камчатский край, где уже добыто 53,9 тыс. т (86% от общего вылова). Второе место за Хабаровским краем, вылов — 4,3 тыс. тонн (7% от общего вылова). Третье делят между собой Сахалинская и Магаданская области. Вылов в этих регионах составляет по 1,8 тыс. тонн (3% от общего вылова). В Приморье вылов составил 0,6 тыс. тонн (1% от общего вылова), в ЧАО — 0,4 тыс. тонн (0,7% от общего вылова).

Распределение вылова тихоокеанских лососей по состоянию на 17 июля 2022 г.

Графики предоставлены пресс-службой ВНИРО.

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