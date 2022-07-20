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Рыбные запасы Амура пополнили более 660 тыс. экземпляров амурского осетра и калуги. Фото пресс-службы Главрыбвода

Амур получил пополнение осетра и калуги

Анюйский рыбоводный завод Главрыбвода успешно завершил выпуск молоди ценных видов рыб в рамках госзадания. К середине июля рыбные запасы Амура пополнили более 660 тыс. экземпляров амурского осетра и калуги.

Восстановление популяций ценных видов рыб, к которым относятся осетровые бассейна реки Амур, — приоритетная задача организаций системы Главрыбвода. Анюйский рыбоводный завод — одно из шести предприятий в составе Амурского филиала — 15 июля провел завершающие работы по выпуску в естественную среду обитания молоди осетровых в рамках государственного задания.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Главрыбвода, в Амур отправилось более 411 тыс. экземпляров молоди амурского осетра навеской 3,6 г. Компанию им составили более 56 тыс. экземпляров калуги средним весом 5,1 г. Калугу завод в этом году выпускал уже не раз — всего по госзаданию рыбоводы вырастили более 254 тыс. особей этого вида.

В Главрыбводе отмечают восходящую динамику воспроизводства осетровых видов рыб. Объемы выпуска в филиалах по всей стране выросли с 44 млн штук в 2018 г. до более 50 млн штук в 2020 г.

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Fishnews

  • Рыбные запасы Амура пополнили более 660 тыс. экземпляров амурского осетра и калуги. Фото пресс-службы Главрыбвода
  • Молодь вырастили на Анюйском рыбоводном заводе. Фото пресс-службы Главрыбвода
  • Подготовленная к выпуску молодь. Фото пресс-службы Главрыбвода
  • Завершающие работы по выпуску провели 15 июля. Фото пресс-службы Главрыбвода
  • Завершающие работы по выпуску провели 15 июля. Фото пресс-службы Главрыбвода
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