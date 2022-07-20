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Коллегия ЕЭК обновила стандарты к техрегламентам Союза на рыбу

ЕЭК обновила списки стандартов к «рыбному» техрегламенту

Перечни стандартов к техрегламенту Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» актуализированы. Соответствующее решение вступит в силу по истечении 180 календарных дней с даты опубликования.

В перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение техрегламента, теперь 139 документов (из них 29 новых). В перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований техрегламента, — 141 документ (включая 43 новых). Об этом Fishnews рассказали в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Для своевременной аккредитации испытательных лабораторий с учетом стандартов и методик, впервые включенных в перечни, решение Коллегии ЕЭК вступит в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования.

Перечни стандартов разработаны ЕЭК совместно с государственными органами стран Союза при участии экспертов и представителей бизнес-сообщества, подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, техрегламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» вступил в силу в 2017 г. Списки стандартов к техническим регламентам ЕАЭС должны помочь предпринимателям соответствовать требованиям, которые предъявляются к безопасности и качеству товаров.

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