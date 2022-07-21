Силы борщевика хотят использовать против нефтеразливов

Ученые разработали способ получения эффективного сорбента из борщевика Сосновского для устранения разливов нефти и нефтепродуктов и очистки технической воды. Этот сорняк опасен как для сельхозкультур и дикой флоры, так и для человека.

Работу выполнили сотрудники Российского государственного университета нефти и газа (Национального исследовательского университета) имени И.М. Губкина. Метод запатентован.

В России остро стоит проблема с распространением борщевика Сосновского в северном, северо-западном и центральном регионах. Растение вызывает сильнейшие аллергические буллезные дерматиты, так называемые «ожоги» (вплоть до летальных случаев).

Ученые Губкинского университета представили способ получения сорбента из этого опасного вида борщевика.

Сорбент можно применять для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на суше и в акватории, а также для очистки технической воды. Время активного впитывания загрязнений сорбентом составляет до 1,5 часа, рассказали Fishnews в пресс-службе Минобрнауки.

«Результаты исследований позволяют сделать вывод, что сорбент при высокой степени плавучести обладает большой сорбционной емкостью. По сравнению с известными органическими аналогами сорбционная емкость сорбента из борщевика Сосновского в среднем больше на 50%», — отметил заведующий лабораторией кафедры металловедения и неметаллических материалов университета, кандидат технических наук Юрий Дубинов.

Кроме того, разработка поможет сократить распространение борщевика в России, обратили внимание в министерстве.

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