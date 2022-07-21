Сибирские озера предоставляют под аквафермы

В Новосибирской области на аукцион выставлен 21 озерный участок для пастбищной аквакультуры. Заявки принимаются до 25 августа.

Торги организует Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, РВУ расположены на озерах в границах Искитимского, Здвинского, Чановского, Колыванского, Усть-Таркского, Баганского, Куйбышевского, Купинского, Венгеровского, Доволенского, Каргатского, Краснозерского, Чулымского, Карасукского и Чистоозерного районов.

Площадь предоставляемых акваторий — от 3 до 407 га, стартовые цены лотов — от 2,4 тыс. до 326 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 6 сентября в Новосибирске. Победителям предложат заключить договоры на 25 лет на условиях совместного или обособленного (в пяти случаях) водопользования.

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