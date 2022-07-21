Мэрам напомнили про уборку погибшей рыбы

Органы рыбоохраны в Челябинской области рекомендовали муниципалитетам закладывать в бюджеты средства на уборку прибрежной полосы от рыбы, погибшей в результате заморов.

Последние годы в Челябинской области наблюдается интенсивное обмеление, зарастание и деградация водных объектов, это приводит к ежегодным заморам, рассказали Fishnews в пресс-службе Нижнеобского теруправления Росрыболовства.

Как отметили в управлении, по каждому факту замора проводится расследование с привлечением представителей рыбохозяйственной науки. Установлено, что в большинстве случаев гибель водных биоресурсов происходит по причинам природного характера.

Согласно статье 14 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций относится к вопросам местного значения. Областной отдел рыбоохраны подготовил 43 информационных письма главам муниципалитетов с напоминанием об этой норме. Сотрудники отдела рекомендовали при формировании бюджетов на будущий год предусмотреть финансирование на уборку прибрежной полосы, в том числе от последствий замора рыбы.

«Что касается аквакультуры — это собственность рыбоводов. Следовательно, если погибла аквакультура, то убирать ее с прибрежной полосы — обязанность рыбовода, предусмотренная договором пользования рыбоводным участком», — обратили внимание в пресс-службе теруправления.

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