ФАС готовит новые рычаги для контроля на рынках

Федеральная антимонопольная служба предложила законопроект, который, по мнению ведомства, поможет в борьбе с необоснованным ростом цен. К нарушителям планируется сначала применять механизм предупреждения.

Проект «О внесении изменений в федеральный закон от 8 марта 2022 г. № 46 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» опубликован на портале regulation.gov.ru.

Антимонопольные запреты предложено распространить на согласованные действия хозяйствующих субъектов, приводящие к экономически не обоснованным ценам на товары, рассказали Fishnews в пресс-центре ФАС.

Речь идет о ценах, которые не обусловлены существенным изменением уровня спроса или предложения, изменением регулируемых тарифов, цена на сырье и комплектующие.

«Причиной роста цен на товары в ряде случаев служит недобросовестное поведение участников рынков, которые ведут спекулятивную экономическую политику в отношении потребителей», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Значительным подорожанием предлагается считать повышение цены товара более чем на 30% в течение не больше чем 60 дней.

Фиксировать повышение, по замыслу разработчиков изменений, будет Минэкономразвития. Заключение будет направляться в правительство. На основании поручения кабмина ФАС будет оценивать действия компаний на предмет необоснованного повышения цен. «Отнесение товара к категории социально значимых товаров будет осуществляться при проведении соответствующего анализа Минэкономразвития РФ», — прокомментировали в пресс-центре.

Нарушителям сначала будет выдаваться предупреждение. Только при его невыполнении антимонопольщики смогут принять решение о возбуждении дела.

В ФАС считают, что внесение изменений в законодательство позволит оперативно пресекать недобросовестное поведение отдельных хозсубъектов и будет способствовать обеспечению баланса спроса и предложения на товарных рынках. В случае принятия закона эти изменения будут действовать до конца 2024 г.

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