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Источники загрязнения морей пластмассами и способы борьбы с таким воздействием обсудили на конференции по отходам и проблеме микропластика в Арктике

Брошенные сети добавляют микропластика в океан

Главным загрязнителем океана в XXI веке ученые считают микропластик, его источником становятся в том числе рыболовные сети. В России проблема особенно актуальна для Охотского моря.

Источники загрязнения морей пластмассами и способы борьбы с таким воздействием обсудили на конференции по отходам и проблеме микропластика в Арктике. Мероприятие прошло в Архангельске.

Отмечено, что в последние десять лет угроза морскому и прибрежному биоразнообразию приобрела особое значение. Ежегодно 380 млн тонн пластика попадает в Мировой океан, из-за чего погибает более 100 тыс. морских животных, привел печальную статистику председатель Общественного совета при Минприроды Александр Закондырин.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в последние годы водные экосистемы Арктики стали исследовать активнее.

«Наиболее свободными от микропластика являются Восточно-Сибирское море и море Лаптевых. Самое большое количество антропогенных загрязнений было обнаружено в районах интенсивного судоходства — в Охотском и Баренцевом морях», — рассказал гендиректор фонда «Чистые моря» Василий Богословский.

Доцент кафедры геоэкологии, природопользования и экологической безопасности, заведующая лабораторией Российского государственного гидрометеорологического университета Александра Ершова представила результаты нескольких лет работы в Арктике. Они показали, что наибольшее количество микропластика обнаружено в морях с высокой транспортной нагрузкой.

Согласно проведенным исследованиям, Охотское море занимает лидирующее место по количеству микропластика. При детальном анализе было выявлено, что там преимущественно встречаются микроволокна — продукты распада рыболовных сетей.

Кроме того, исследовав побережье архипелагов Баренцева моря, ученые определили главные источники антропогенного загрязнения. Это бытовой мусор (бутылки, упаковка, строительный мусор) и мусор с судов (канистры, канаты, крепежные ленты), а также различные предметы, относящиеся к промышленному рыболовству (ящики, ведра, рыболовные сети, буи).

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