ВНИРО изучает, как живется рыбе в Новосибирском водохранилище

Специалисты филиала ВНИРО провели гидробиологические съемки на Новосибирском водохранилище. Объектом внимания ученых стали условия обитания рыб.

Сотрудники Новосибирского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии отобрали пробы зоопланктона и зообентоса, провели мониторинг гидрологических условий.

«Новосибирское водохранилище еще называют Обским морем. Здесь обитают такие ценные рыбы, как осетр, стерлядь и нельма. Основные промысловые виды–акклиматизанты — лещ и судак, а также аборигенная ихтиофауна — язь, плотва, окунь, карась», — рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

После камеральной обработки данных ученые оценят состояние кормовой базы рыб в летний период.

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