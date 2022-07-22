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Рассвет в Охотском море. Фото предоставлено РК «Восток-1»

Районы промысла прошли проверку на безопасность

По данным мониторинга, большинство районов промысла российских рыбаков безопасны по ветеринарно-санитарным показателям. В текущем году отклонения от нормы выявлены менее чем в 2% проанализированных проб рыбы и морепродуктов.

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП), подведомственный Россельхознадзору, опубликовал данные мониторинга ветеринарной безопасности районов добычи водных биоресурсов за второй квартал текущего года. В большинстве районов рыба и другие объекты промысла признаны соответствующими нормативам по основным исследуемым показателям.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе НЦБРП, в течение 2022 г. выполнено 14 882 лабораторных исследования уловов водных биоресурсов. Рыба и нерыбные объекты промысла проверялись на соответствие химико-токсикологическим и паразитологическим показателям безопасности, а также оценивалось здоровье рыб.

По результатам исследований в 36 пробах выявлено превышение предельно допустимых уровней содержания загрязнителей — мышьяка и ртути. Большинство случаев повышенного содержания мышьяка — 20 — связано с уловами из морских районов Северного бассейна, тогда как по ртути превышение отмечено в уловах из пресноводных водоемов. В 254 образцах обнаружены различные паразиты (гельминты). Болезней водных биоресурсов не выявлено.

Прогноз эпизоотической ситуации и ветеринарно-санитарного состояния районов добычи водных биоресурсов НЦБРП оценивает как благоприятный. «Отсутствие выявлений болезней водных биоресурсов на протяжении шести месяцев 2022 года свидетельствует о стабильности эпизоотической ситуации и благополучии среды обитания водных биоресурсов», — отмечается в пресс-релизе учреждения.

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