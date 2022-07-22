В Приамурье разыграют два участка под промысел

В Амурской области объявлен конкурс на участки для промышленного рыболовства — в заливе Темна Зейского водохранилища и на одноименной реке, впадающей в этот залив. Заявки принимаются до 23 августа — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует областное управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно конкурсной документации, предоставляемые под промышленное рыболовство акватории расположены в Зейском районе. Площадь участка в заливе Темна — 1561 га, площадь речного — 21,3 га.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата за РЛУ. Стартовые цены лотов — 5 тыс. рублей и 68 рублей соответственно. Остальные критерии — средневзвешенные показатели освоения квот и производства рыбной продукции на береговых объектах, а также численность работающих у заявителя человек за последние четыре года.

Процедуру вскрытия конвертов планируют провести в Благовещенске. Участки предоставляются на 20 лет.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews