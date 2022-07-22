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Амурская щука

Рыбам бассейна Амура предлагают сменить режим вылова

Многие виды рыб в бассейне Амура в Хабаровском крае, Еврейской автономной и Амурской областях могут быть выведены из списка объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов.

Минсельхоз подготовил проект приказа о внесении изменений в перечень видов водных биоресурсов, для которых устанавливается общий допустимый улов. Напомним, что для промысла «одуемых» пользователям необходимы доли квот. Добыча в рамках возможного вылова регулируется иначе.

Как сообщает корреспондент Fishnews, из перечня «одуемых» в бассейне Амура предложено исключить:

В границах Хабаровского края — миногу и жереха.

В Еврейской автономной области — сазана, верхогляда, белого амурского леща, ленка и хариуса, толстолобиков, китайскую косатку-скрипуна и косатку-плеть (уссурийскую косатку).

В ЕАО, Амурской области и Хабаровском крае — карася, коня и щуку.

В Еврейской автономной области и Хабаровском крае — монгольского краснопера, змееголова, уклея, язя и сига.

В ЕАО и Амурской области — желтопера.

Предложено также изменить режим регулирования добычи пресноводного сома в бассейне Амура в ЕАО, Амурской области, Хабаровском крае, Бурейском водохранилище в Амурской области; налима в бассейне Амура в Еврейской автономной области, Хабаровском крае, Бурейском водохранилище в границах Амурской области.

Исключение из ОДУ разработчики объяснили ежегодным освоением разрешенных объемов менее чем на 70%.

Уловы, как правило, смешанные, добыча ограничена на рыболовных участках. В то же время водные биоресурсы рассредоточены на большой акватории неравномерно, что не позволяет пользователям гарантированно осваивать выделенные квоты, отмечено в пояснительной записке к проекту приказа.

«Установление для указанных видов рекомендованного объема вылова будет способствовать более рациональному рыболовству», — считают разработчики.

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