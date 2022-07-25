В списке рыбных поставщиков в Узбекистан — прибавление

Еще 19 российских производителей продукции животного происхождения получили право экспорта в Узбекистан. Это в том числе семь поставщиков рыбной продукции.

Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Республики Узбекистан утвердил еще 19 российских производителей на право поставок в страну, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Список предприятий опубликован на официальном сайте узбекистанского ведомства. Как сообщает корреспондент Fishnews, среди утвержденных поставщиков и предприятия рыбной отрасли. Это БМРТ «Юго-Восток-1» ООО «Поллукс», ООО «Морские традиции», СРТМ-К «Билене» АО МСК «Востоктранссервис», Рыбоперерабатывающий завод «Крабозаводск» филиал «Крабозаводск» ЗАО «Курильский рыбак», Рыболовецкая компания им. Вострецова, ИП Юсупов И.Ш., ООО «Юг-Продукт».

Всего право поставок продукции животного происхождения на рынок Узбекистана имеют 404 российских предприятия.

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