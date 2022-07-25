ДВФУ получил грант на создание центра морской инженерии

Во Владивостоке при Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) планируют создать центр «Морская инженерия». Его задача — внедрение инноваций в судостроительный и судоремонтный комплекс, машиностроение.

Центр инженерных разработок «Морская инженерия» предполагается создать на острове Русский на базе Политехнического института ДВФУ, сообщили Fishnews в пресс-службе Минобрнауки. Планируется, что центр будет выполнять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области проектирования, постройки и эксплуатации морских судов и конструкций, в том числе объектов шельфовой и портовой инфраструктуры.

Финансировать учреждение предполагается на средства целевого гранта из федерального бюджета.

«Мы рассчитываем, что полученный грант позволит повысить уровень конструкторских разработок и промышленного дизайна, выстроить взаимодействие с крупными предприятиями региона для совместной реализации крупномасштабных проектов», — отметил проректор по научной работе ДВФУ Александр Самардак.

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