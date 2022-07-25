Рыбам на Балтике хватает пищи

Специалисты Атлантического филиала ВНИРО завершили комплексные исследования в Калининградском заливе Балтийского моря. Предварительные результаты экспедиции говорят о хорошем состоянии кормовой базы рыб.

Целью гидробиологической съемки, которую Атлантический филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) провел в Калининградском (Вислинском) заливе Балтийского моря, была оценка кормовой базы водных биоресурсов. Ученые также отобрали пробы зоопланктона и зообентоса.

Во время экспедиционных работ сотрудники филиала получили сезонные данные о состоянии среды обитания водных биоресурсов, собрали материал для определения показателей первичной продукции, хлорофилла, фитопланктона. Участники исследований выполнили радиологическую съемку и взяли пробы воды и донных осадков на станциях мониторинга.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, предварительные результаты свидетельствуют о хорошем состоянии кормовой базы рыб Калининградского залива. Видовой состав зоопланктона в целом соответствует многолетним наблюдениям. По численности преобладают коловратки, по биомассе — науплиальные и копеподитные стадии веслоногих ракообразных. Кроме того, в большом количестве были обнаружены велигеры.

По мнению ученых, параметры среды обитания морских организмов в заливе соответствуют среднемноголетним показателям. Состояние водных биоресурсов летом текущего года специалисты также оценивают как удовлетворительное.

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