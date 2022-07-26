Южная Корея намерена закрепить успехи рыбного экспорта

В первом полугодии экспорт рыбы и морепродуктов из Республики Корея достиг 24 трлн вон (1,71 млрд долларов), побив исторический рекорд. По итогам года также планируется добиться самой высокой выручки.

Данные приводят Корейская корпорация торговли сельскохозяйственными и морскими продуктами питания (Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp.) и Министерство морских дел и рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Чтобы достичь рекордно высокого уровня экспорта за год, корпорация планирует продвижение рыбы и морепродуктов республики на китайском и японском рынках, а также в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Как пишет южнокорейская пресса, корпорация намерена активно поддерживать компании-экспортеры. В том числе вложить 1,2 млрд вон (914,7 тыс. долларов) в маркетинг восьми наиболее популярных корейских морепродуктов, например сушеной морской капусты ким и моллюска морское ушко.

Также планируется содействовать поставкам в Америку, Европу и Юго-Восточную Азию — помогать малым и средним корейским рыбопромышленным предприятиям с выходом на зарубежные рынки. Кроме этого компании республики примут участие в восьми международных выставках продуктов питания, в том числе в Париже и Хошимине.

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