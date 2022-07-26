Акватории Южных Курил предлагают под марифермы

Росрыболовство намерено через электронные аукционы распределить четыре морских рыбоводных участка в районе Южных Курил. Заявки принимаются до 22 августа.

На каждый из участков объявлен отдельный аукцион (первый, второй, третий и четвертый), сообщает корреспондент Fishnews. Как следует из документации торгов, РВУ расположены вблизи острова Кунашир (два участка) и островов Малой Курильской гряды (в частности, Шикотана и острова Полонского).

Площадь участков — от 501 до 1915 га, стартовые цены лотов — от 4,8 млн до 18,4 млн рублей.

Аукционы пройдут на электронной площадке «РТС-тендер». Во всех четырех случаях заявки принимаются до 22 августа, а дата начала подачи предложений о цене — 29 августа.

Все участки предоставляются на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

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