Рыболов попался на удочку интернет-мошенника

В Пензенской области полиция ищет неизвестного, выманившего у рыбака 12 тыс. рублей под предлогом продажи спиннинга. Перечислив деньги, потерпевший так и не получил взамен орудие лова.

Информация о продаже спиннинга была размещена в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе, посвященном рыбалке, сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД по Пензенской области.

После переписки и перевода денег злоумышленник перестал выходить на связь, а рыбак понял, что его обманули. Отмечено, что о подобных способах злоупотребления доверием потерпевшему было известно. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве.

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