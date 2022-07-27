Браконьерам придется больше платить за «краснокнижный» улов

Правительство утвердило новые таксы для расчета вреда, причиненного «краснокнижным» видам водных биоресурсов. Для некоторых видов рыб сумма ущерба, не менявшаяся с 2000 г., увеличилась более чем в 50 раз.

Размер вреда, который причинен водным биоресурсам, занесенным в Красную книгу РФ, будет исчисляться по новым таксам, утвержденным постановлением правительства РФ от 23 июля 2022 г. № 1322. До этого для «краснокнижных» видов ущерб рассчитывался по таксам, не менявшимся с 2000 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, после пересмотра таксы по некоторым объектам, таким как азовская белуга или калуга зейско-буреинской популяции, были подняты более чем в 50 раз и превышают 800 тыс. рублей за одну рыбину. Дороже всего оцениваются киты Охотского моря — серый и гренландский — почти по 2 млн рублей за экземпляр.

На порядок «подорожали» редкие представители осетровых, лососевых, сиговых и прочих видов рыб, а также морские млекопитающие, беспозвоночные и другие водные животные, находящие под охраной государства.

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