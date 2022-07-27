Краб-вселенец встревожил Аляску

На Аляске обнаружили следы присутствия европейского зеленого краба (Carcinus maenas). Этот инвазивный вид угрожает как местным экосистемам, так и рыболовству США.

Несколько панцирей европейского зеленого краба представители индейской общины Метлакатла нашли на пляжах острова Аннетт в середине июля, пишет Alaska Public Media. Это СМИ отмечает: вид-вселенец может нанести серьезный ущерб коммерческому и традиционному рыболовству штата.

Как сообщает корреспондент Fishnews, европейского зеленого краба в водах США начали находить с XIX в. Именно он считается причиной сокращения популяций моллюсков в штате Мэн.

В поисках пищи эти ракообразные уничтожают заросли взморника (морской травы), где обитают сельдь и лосось. По словам биолога Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) Линды Шоу, европейский зеленый краб представляет особую угрозу для моллюсков и ракообразных. Кроме того, он конкурирует с молодью дандженесского краба (Metacarcinus magister).

В прошлом году представители одной из коренных народностей рассказали о вылове 70 тыс. зеленых крабов недалеко от Беллингхема всего за пять месяцев. Линда Шоу подчеркнула, что в 2021 г. популяция резко выросла в водах штатов Вашингтон и Орегон. На сегодняшний день отлов краба считается самым эффективным методом борьбы с его распространением.

К настоящему моменту обнаружены восемь панцирей краба и три неповрежденные тушки молоди. Живые особи пойманы не были. Представители NOAA совместно с членами Метлакатла продолжают мониторинг побережья.

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