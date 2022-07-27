Росрыболовство закрепило очередную «порцию» инвестквот

Федеральное агентство по рыболовству закрепило за рыбокомбинатом «Островной» доли квот добычи в инвестиционных целях. Дополнительные объемы для освоения компанией предоставляются под строительство берегового завода.

Закрепление за рыбокомбинатом «Островной» долей инвестиционных квот предусмотрено приказом Росрыболовства от 22 июля 2022 г. № 425.

За курильской компанией закреплены объемы трески, камбал, терпуга, макруруса и наваги в Южно-Курильской зоне. Отбор прошел проект «Островного» по строительству объекта инвестиций типа «Е-3» — берегового перерабатывающего завода.

Также Росрыболовство утвердило перечень нераспределенных долей инвестиционных квот.

Напомним, что возможность осваивать закрепленные объемы участники программы инвестквот получают после ввода объектов инвестиций в эксплуатацию.

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