Экспедиция поможет с рекомендациями по промыслу трубачей

Специалисты Магаданского филиала ВНИРО проводят исследования трубачей в северной части Охотского моря. Работы проводятся в формате мониторинга промышленного лова с июля по сентябрь в двух промысловых районах.

«Научное сопровождение промысла предусматривает сбор информации по биологии и пространственному распределению основных промысловых видов брюхоногих моллюсков», — сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Полученные материалы специалисты используют при подготовке прогнозов общего допустимого улова трубачей в Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах. Также информация пригодится ученым в рамках разработки рекомендаций по рациональной эксплуатации запасов моллюсков.

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