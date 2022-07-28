Сомнительного краба не удалось спасти взяткой

Торговцу нелегальным крабом из Петропавловска-Камчатского не удалось откупиться от полицейского и пограничника. Криминального предпринимателя задержали после передачи 500 тыс. рублей — первого транша взятки.

Факт незаконной реализации немаркированного вареного мяса камчатского краба выявили сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами-пограничниками. Об этом Fishnews рассказали в пресс-службе МВД России.

Как сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк, в ходе осмотра цеха и других мест хранения оперативники обнаружили свыше 4 тонн крабового мяса. По ее словам, владелец предложил оперативникам 3 млн рублей за возвращение изъятого товара.

«Сотрудники полиции предупредили гражданина, что он совершает противоправные действия, за которые предусмотрена уголовная ответственность. Однако предприниматель настаивал и передал полицейскому и пограничнику часть суммы в размере 500 тыс. рублей. Сразу после этого злоумышленник был задержан с поличным», — отметила Ирина Волк.

СУ СКР по Камчатскому краю возбудило уголовное дело о попытке дачи взятки.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews