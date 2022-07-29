Российский вылов приближается к 3 млн тонн

К 25 июля российские рыбопромышленники освоили более 2,8 млн тонн водных биоресурсов. Уровень прошлого года превышен на 0,5%.

В Дальневосточном бассейне добыто 1,98 млн тонн, это на 3,3% больше показателя за аналогичный период 2021 г., сообщили в пресс-службе Росрыболовства. По его данным, промысел минтая принес 1,32 млн тонн (+118,8 тыс. тонн), трески — 96 тыс. тонн (-21 тыс. тонн), сельди — 274,5 тыс. тонн (+80,4 тыс. тонн).

Вылов пелагических объектов достиг 67,9 тыс. тонн, что на 12,9 тыс. тонн выше уровня прошлого года. В том числе освоено 42,9 тыс. тонн сардины-иваси и 25 тыс. тонн скумбрии. Объем добычи тихоокеанских лососей составил 87,05 тыс. тонн, что на 43,8% больше, чем на отчетную дату прошлого года.

Рыбаки Северного бассейна наловили 329,6 тыс. тонн, это на 3,59% выше уровня 2021 г. На промысле трески поймали 223 тыс. тонн (-8,2 тыс. тонн), пикши — 46,46 тыс. тонн (-2,9 тыс. тонн).

В Западном бассейне вылов составил 56,3 тыс. тонн, что на 10,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Шпрота добыто 29,3 тыс. тонн (-5,2 тыс. тонн), балтийской сельди — 15,4 тыс. тонн (-1,66 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне освоено 26,3 тыс. тонн биоресурсов — на 25,6% ниже уровня 2021 г. Хамсы поймано 11,8 тыс. тонн, это на 1,8 тыс. тонн меньше, чем год назад.

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне выловили 50,7 тыс. тонн, что на 9,6% меньше показателя на отчетную дату 2021 г. Кильки добыто 18,4 тыс. тонн (-2,1 тыс. тонн). Вылов частиковых видов рыб составил 12,7 тыс. тонн (-2,13 тыс. тонн).

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские суда освоили 285,9 тыс. тонн ВБР. Это на 14% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

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