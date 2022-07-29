По рыболовству Индонезии ударило подорожание топлива

Правительство Республики Индонезия увеличило несубсидированную цену на дизельное топливо с 12 тыс. до 18 тыс. рупий (с 0,81 до 1,21 доллара). В результате, по данным СМИ, промысел не могут вести около 2,2 млн рыбаков страны.

Таким образом, в ближайшее время островное государство может столкнуться с сокращением добычи рыбы, пишет китайское государственное информагенство «Синьхуа».

Оно ссылается на письменное заявление генерального директора по вопросам рыболовства Министерства морских дел и рыболовства Индонезии Мухаммада Заини, сообщает корреспондент Fishnews. Чиновник отметил: половина рыбаков республики, владеющих судами водоизмещением более 10 тонн, не могут заниматься промыслом.

«В Восточной Индонезии цена даже может доходить до 24 тыс. рупий. В настоящее время у нас около 200 тыс. единиц судов водоизмещением более 10 тонн, на которых работают более 2 млн рыбаков. Растущие цены на топливо не только приведут к сокращению поставок рыбы, но и лишат рыбаков работы», — цитирует «Синьхуа» Мохаммеда Заини.

По его словам, сейчас в портах простаивают сотни промысловых судов. Это может подорвать позиции Индонезии как одного из крупнейших в мире экспортеров рыбы, считает чиновник.

Согласно данным Центрального статистического агентства страны, в 2021 г. объем экспорта свежей рыбы из Индонезии достиг 55,3 тыс. тонн. Крупнейшими рынками сбыта стали Малайзия (30,8 тыс. тонн), Сингапур (15,2 тыс. тонн) и Китай (3,14 тыс. тонн).

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