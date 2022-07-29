«Антей» успешно доставил краба по Севморпути

Группа компаний «Антей» опробовала Северный морской путь для доставки на Дальний Восток свежемороженого краба — такой маршрут использовался впервые. В сентябре холдинг планирует перевезти по арктической трассе живые морепродукты.

Почти 670 тонн свежемороженого краба выгрузили в морском порту Петропавловска-Камчатского. Груз доставили из Мурманска на Дальний Восток по Северному морскому пути на лихтеровозе «Севморпуть» за 14 дней. Экспериментальный проект группа компаний «Антей» реализовала при поддержке «Атомфлота» и «Дальрефтранса».

Решение использовать новую логистическую цепочку связано с санкциями. Сегодня выгоднее и быстрее доставлять груз в страны Азии Северным морским путем, чем Южным, рассказали Fishnews в пресс-службе группы компаний.

«Антей» имеет большой опыт в добыче и реализации краба. Внешние и внутренние вызовы для нас — стимул двигаться вперед. Это первый и успешный опыт по транспортировке свежемороженого краба арктическими трассами. Атомный лихтеровоз «Севморпуть» успешно дошел до морского порта Петропавловска-Камчатского. Далее мы перезагрузим краба на контейнеровозы и отправим по морским контейнерным линиям во Владивосток, а оттуда в страны Азии. Уже в сентябре мы планируем доставить таким же путем и живого краба», — рассказал председатель совета директоров ООО «Антей управление активами» Аркадий Пинчевский.

При транспортировке свежемороженого краба в контейнерах поддерживается температурный режим минус 25 градусов. Специалисты группы компаний «Антей» на протяжении всего пути контролировали температуру каждого контейнера. Вся партия доставлена успешно, подчеркнули в холдинге.

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