Краб поехал на Дальний Восток по Севморпути

Около 670 тонн свежемороженого краба отправлены из Мурманска в Петропавловск-Камчатский по Северному морскому пути. Такой маршрут доставки для крабовой продукции используется впервые, новатором стала группа компаний «Антей».

Уникальный груз поехал на атомном лихтеровозе «Севморпуть» при поддержке «Атомфлота» и «Дальрефтранса». Как сообщили Fishnews в пресс-службе «Антея», группа компаний вынуждена создать новые логистические цепочки из-за санкций: сегодня выгоднее доставлять груз в страны Азии арктическими трассами, чем Южным путем.

По словам генерального директора «Антей-Север» Юрия Бакаляра, Северный морской путь сокращает время доставки в два раза.

«Наша компания имеет очень большой опыт работы с крабом, более 30 лет. Вот сейчас первая пробная отправка — это свежемороженый краб. Наша продукция находится в Мурманске, и мы впервые отправили краба на лихтеровозе Севморпутем в Петропавловск-Камчатский», — рассказал Юрий Бакаляр.

Вторую партию продукции планируется отправить по Севморпути через несколько месяцев. «Антей» намерен перевезти из Мурманска на Дальний Восток уже живого краба.

«На живого краба очень большой спрос, это очень удобно, что все будет идти через Северный морской путь. Возможно, мы дальше будем привлекать лихтеровоз, ставить на него контейнеры, либо своими судами повезем. Они оборудованы хорошей техникой для сохранности и создания всех условий, в которых он живет, вплоть до полградуса температуры воды мы можем регулировать», — отметил Юрий Бакаляр.

Напомним, группа компаний «Антей» — один из крупнейших российских холдингов по добыче и переработке рыбы и морепродуктов. «Антей» занимается крабом как на Дальневосточном, так и Северном бассейне.

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