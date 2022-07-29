Рыболовным участкам обновят порядок определения границ

Минсельхоз подготовил ряд изменений в правила определения границ рыболовных участков. Планируется уточнить процедуру установления или изменения границ.

Проект постановления правительства о внесении изменений в правила определения границ рыболовных участков находится на публичном обсуждении до 17 августа. В подготовленной Минсельхозом редакции документа уточняется, что под действие правил не попадают пруды и обводненные карьеры.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в проекте конкретизируются сроки предоставления Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии заключения о возможности (целесообразности) формирования рыболовного участка в предлагаемых границах для осуществления определенного вида рыболовства — на это отводится 15 дней.

Для определения координат точек рыболовных участков разрешается использовать либо всемирную геодезическую систему WGS 84 либо геодезическую систему ГСК-2011.

В обновленных правилах по-прежнему запрещается наложение или пересечение границ разных участков, но допускается наличие одной общей границы (смежной линии) между двумя рыболовными участками, а также между «рыболовным и рыбопромысловым или рыбоводным участками».

Кроме того, планируется регламентировать направление перечня рыболовных участков на согласование.

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