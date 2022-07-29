Ямальским переработчикам субсидируют перевозку сырья

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа намерено доплачивать переработчикам сельхозпродукции за доставку рыбного и мясного сырья из отдаленных местностей. Новая субсидия нацелена на снижение транспортных издержек предприятий.

В регионе большинство убойных комплексов и мест добычи рыбы существенно удалены от мест переработки продукции, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО. Размер новой субсидии будут рассчитывать с учетом утвержденных ставок по соответствующим маршрутам транспортировки сырья.

Выплата будет доступна переработчикам — юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при перевозке рыбы и мяса оленя по территории округа автомобильным и водным транспортом.

«Всего в этом году планируется за счет средств господдержки обеспечить доставку порядка 2 тыс. тонн рыбы и 580 тонн мяса оленя», — отметил заместитель директора департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Александр Земских.

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