Россия обновила Морскую доктрину

Новая Морская доктрина РФ пришла на смену документу, подписанному в 2015 г. Среди приоритетов для развития рыболовства прежде всего указаны строительство промысловых судов и создание условий для преимущественного заказа такого флота у отечественных верфей.

Президент Владимир Путин 31 июля подписал указ об утверждении новой Морской доктрины РФ — документа стратегического планирования, «в котором отражена совокупность официальных взглядов на национальную морскую политику РФ и морскую деятельность РФ».

Среди национальных интересов страны в Мировом океане названо сохранение статуса великой морской державы, обеспечение экологической безопасности, сохранение человеческой жизни на море. Отмечена важность комплексного изучения и рационального использования ресурсов океана — такая работа должна обеспечивать устойчивое экономическое и социальное развитие страны, особенно ее приморских территорий.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в документе перечислены основные вызовы и угрозы национальной безопасности и устойчивому развитию РФ, связанные с Мировым океаном. Здесь прежде всего говорится о «стратегическом курсе США на доминирование в Мировом океане» и «стремлении США и их союзников к ограничению доступа РФ к ресурсам Мирового океана и жизненно важным транспортным морским коммуникациям», Указаны также «территориальные претензии к РФ ряда государств, касающиеся некоторых ее приморских и островных территорий».

В блоке, посвященном освоению ресурсов Мирового океана, разработчики доктрины остановились на рыболовстве и аквакультуре. При этом список приоритетных направлений развития морского рыболовства и рыбоводства открывают реализация проектов по строительству рыбопромысловых судов и создание условия для преимущественного размещения заказов на их постройку на отечественных верфях.

Также среди приоритетов приводится создание условий для сдачи уловов на отечественные перерабатывающие предприятия; строительство новых и модернизация существующих рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей; развитие исследований, аквакультуры, рыболовства в рамках международных соглашений. Отмечена и важность укрепления позиций на мировых рынках рыбопродукции.

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