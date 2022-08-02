Вылов иваси и скумбрии перешагнул за 70 тыс. тонн

Уловы дальневосточных рыбаков на промысле сардины-иваси и скумбрии превысили 70 тыс. тонн. По информации Росрыболовства, к началу августа показатели на пелагической путине опережают уровень прошлого года на 10%.

Пелагическая путина, стартовавшая на Дальнем Востоке в конце мая, постепенно набирает обороты. На промысле сардины-иваси и скумбрии задействовано шесть крупно- и среднетоннажных судов под российским флагом. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, флот работает на фронте Соя в Южно-Курильском проливе и напротив острова Итуруп.

Нарастающий вылов сардины-иваси к концу июля превысил 45 тыс. тонн, в том числе более 10 тыс. тонн рыбы добыто в экономзоне Японии в рамках межправительственных соглашений. Это на 14% больше, чем за аналогичный период 2021 г. По информации Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, уловы сардины на минувшей неделе были высокими — в среднем 111,9 тонны на судосутки, а иногда суточный вылов составлял более 200 тонн.

Вылов скумбрии также опережает показатели прошлого года — на 4% — и достиг 25 тыс. тонн. Уловы этого вида сейчас низкие — в среднем 4 тонны в сутки, у отдельных судов — до 10 тонн.

Суммарно с начала пелагической путины рыбаки выловили более 70 тыс. тонн рыбы, что на 10% больше, чем годом ранее. В Росрыболовстве подчеркнули, что продукция из иваси и скумбрии, произведенная как в море, так и на береговых предприятиях, поступает на внутренний рынок.

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