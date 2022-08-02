Вопросами судоходства на Севморпути займется специальное управление

Правительство распорядилось создать Главное управление Северного морского пути. Основная цель нового бюджетного учреждения - организация плавания судов в акватории Севморпути.

Распоряжение о создании Главного управления Северного морского пути подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Учредителем новой структуры выступит госкорпорация «Росатом», сообщает корреспондент Fishnews.

По информации пресс-службы правительства, решение поможет централизовать полномочия по управлению движением судов в акватории СМП и повысить безопасность судоходства на этом направлении.

Государственное управление Северного морского пути будет создано в формате федерального государственного бюджетного учреждения.

Как заявил вице-премьер Александр Новак, в федеральный закон о госкомпании «Росатом» и в Кодекс торгового мореплавания приняты поправки и Росатом теперь полностью отвечает за организацию судоходства в акватории Северного морского пути.

В пресс-службе отметили, что правительство разработало план развития Северного морского пути до 2035 г. Документ должны утвердить ближайшее время.

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