Для КМНС обещают облегчить доступ к рыбным ресурсам

Минсельхоз подготовил изменения в образцы заявок на предоставление в пользование водных биоресурсов для традиционного рыболовства. Таким образом планируется снизить административную нагрузку на представителей КМНС.

Предлагаемые изменения размещены на сайте regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что формы заявок для предоставления водных биоресурсов в пользование в рамках разных видов рыболовства утверждены приказом Минсельхоза России от 10 ноября 2020 г. № 673. Это в том числе образцы обращений для физических лиц, желающих заниматься традиционным рыболовством, и общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Этим же приказом утверждены и порядки заполнения заявок.

В пояснительной записке к проекту приказа отмечено, что смягчить административную нагрузку на представителей КМНС планируется в связи с вступившими в силу положениями законодательства о федеральном списке представителей коренных малочисленных народов.

Так, планируется предусмотреть, что в случае, если сведения о заявителе внесены в список, можно не прилагать к заявке копии документов со сведениями о национальности, копии документов, подтверждающие постоянное проживание в месте традиционного проживания коренных малочисленных народов.

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