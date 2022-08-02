В США хотят ужесточить меры по защите исчезающих китов

Соединенные Штаты планируют расширить действующие правила ограничения скорости движения судов в определенных акваториях. Такие меры направлены на защиту находящихся под угрозой исчезновения северных гладких китов.

О предлагаемых мерах объявили Национальная служба морского рыболовства (NMFS) и Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA). Нововведения расширят уже действующие сезонные ограничения о замедлении хода до 10 узлов на определенных акваториях и распространяются на суда длиной корпуса от 35 до 65 футов (от 10 м до 20 м), пишет Seafood Sourse.

По словам помощника главы NOAA по рыболовству Джанет Койт (Janet Coit), поправки в правила послужат восстановлению популяции северных гладких китов, сообщает корреспондент Fishnews.

Только за последние два с половиной года NOAA задокументировало в акватории США четыре случая столкновения судов с северными гладкими китами, повлекших смерть млекопитающего.

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