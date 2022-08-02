Семга становится жертвой подмены

Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры указывает на продолжающиеся случаи подмены семги форелью. В профильном объединении — Рыбном союзе — рассказали, что для борьбы с обманом потребителей ведут постоянный мониторинг товаров и информируют о результатах сети и, при необходимости, контролеров.

За полгода в референс-лаборатории НЦБРП поступило 24 пробы атлантического лосося. В 10 пробах была обнаружена ДНК радужной форели — это 41% случаев.

«Подмена семги форелью — это способ недобросовестных производителей извлечь дополнительную выгоду за счет обмана потребителя. Стоимость форели — 750 рублей за килограмм, а семги — 1300 за килограмм: получается, что можно продать более дешевое сырье почти в два раза дороже», — рассказали Fishnews в пресс-службе Рыбного союза.

В объединении отметили, что борются за чистоту прилавка и проводят постоянный мониторинг, чтобы выявить подмену наименования рыбной продукции. «Наши эксперты регулярно закупают образцы рыбной продукции с признаками фальсификации (цвет мяса, строение чешуи) и сдают в аккредитованные лаборатории для анализа с целью подтверждения зоологического вида отобранной рыбы. О полученных результатах Рыбный союз обязательно информирует торговые сети и, при необходимости, контролирующие органы. Эта работа ведется для снижения количества фальсифицируемой продукции на рынке», — подчеркнули в организации.

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