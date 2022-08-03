В РФ научатся распознавать американских «лососей из пробирки»

Российские ученые планируют в нынешнем году завершить методики выявления генетически модифицированного атлантического лосося. Это позволит снизить риск импорта в страну такой рыбы.

Исследования ведут специалисты подведомственного Россельхознадзору Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ВГНКИ). Для выявления ГМ-лососей предполагается использовать ПЦР с детекцией в режиме реального времени, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Генетически модифицированный лосось был создан в Соединенных Штатах в 1989 г. и в настоящее время одобрен в США и Канаде для употребления в пищу. В его геном включен ген гормона роста чавычи. Это позволяет такому лососю расти круглый год, что вдвое ускоряет время достижения рыночных размеров.

В связи с наращиванием производства ГМ-лосося в Северной Америке существует риск его импорта в Россию, в том числе через третьи страны. Сейчас в РФ не существует методик для выявления и идентификации ГМ-лосося.

Использование такой методики позволит снизить риск импорта в РФ генетически модифицированного атлантического лосося и продукции, в составе которой он содержится, отметили в ведомстве.

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