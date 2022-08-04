Минсельхоз готовится к цифровизации промысла

С 1 марта следующего года вступят в силу положения закона об использовании электронного рыболовного журнала и электронных разрешений на вылов. За Минсельхозом планируется закрепить полномочие по установлению порядка ведения рыболовного журнала.

Закон, предусматривающий переход отрасли на электронную отчетность, был принят в июне 2022 г. Предприятиям предстоит уже в обязательном порядке (за рядом исключений) использовать электронный рыболовный журнал, разрешения на вылов будут оформляться в электронном виде.

Положения о рыболовном журнале и электронных разрешениях на вылов вступят в силу с 1 марта 2023 г. При этом до 1 декабря 2023 г. те, для кого предусмотрено ведение журнала в электронном виде, еще могут вести его в бумажном формате.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в развитие нового закона подготовлены изменения положения о Министерстве сельского хозяйства. За Минсельхозом планируется закрепить новые полномочия. Ведомство должно установить требования к содержанию и формам рыболовного журнала, порядок его ведения, а также порядок передачи данных электронного рыболовного журнала контролирующему органы в области рыболовства.

Напомним, что Минсельхоз также уже представил проект новых правил оформления и выдачи разрешений на вылов.

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