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Минсельхоз готовится перевыпустить правила выдачи разрешений на вылов водных биоресурсов

Для рыбаков готовят важные документы

Минсельхоз готовится перевыпустить правила выдачи разрешений на вылов водных биоресурсов. Новый закон предусматривает возможность получения разрешений в электронном виде.

В июне вышел федеральный закон, закрепляющий на правовой основе использование электронного рыболовного журнала и электронных разрешений на добычу.

Положения об электронном рыболовном журнале и электронных разрешениях на вылов вступят в силу с 1 марта 2023 г. При этом до 1 декабря 2023 г. те, для кого предусмотрено ведение журнала в электронном виде, смогут вести его в бумажном формате.

До декабря следующего года будет допускаться и выдача разрешений на добычу на бумажном носителе независимо от формы ведения рыболовного журнала. Для некоторых случаев сохраняется возможность получать разрешение в бумажном формате и в дальнейшем.

В соответствии с новым законом планируется перевыпустить правила оформления и выдачи разрешений на добычу. Эти же правила регламентируют регистрацию, приостановление действия, аннулирование разрешений и внесение в них изменений. При принятии нового документа действующее постановление правительства от 22 октября 2008 г. № 775 утратит силу, сообщает корреспондент Fishnews.

Проект постановления опубликован на портале regulation.gov.ru. Также Минсельхоз предложил проект приказа о форме бланков разрешений и книги регистрации разрешений.

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