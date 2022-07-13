Для рыбаков готовят важные документы

Минсельхоз готовится перевыпустить правила выдачи разрешений на вылов водных биоресурсов. Новый закон предусматривает возможность получения разрешений в электронном виде.

В июне вышел федеральный закон, закрепляющий на правовой основе использование электронного рыболовного журнала и электронных разрешений на добычу.

Положения об электронном рыболовном журнале и электронных разрешениях на вылов вступят в силу с 1 марта 2023 г. При этом до 1 декабря 2023 г. те, для кого предусмотрено ведение журнала в электронном виде, смогут вести его в бумажном формате.

До декабря следующего года будет допускаться и выдача разрешений на добычу на бумажном носителе независимо от формы ведения рыболовного журнала. Для некоторых случаев сохраняется возможность получать разрешение в бумажном формате и в дальнейшем.

В соответствии с новым законом планируется перевыпустить правила оформления и выдачи разрешений на добычу. Эти же правила регламентируют регистрацию, приостановление действия, аннулирование разрешений и внесение в них изменений. При принятии нового документа действующее постановление правительства от 22 октября 2008 г. № 775 утратит силу, сообщает корреспондент Fishnews.

Проект постановления опубликован на портале regulation.gov.ru. Также Минсельхоз предложил проект приказа о форме бланков разрешений и книги регистрации разрешений.

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