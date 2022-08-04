Россельхознадзор предлагает все новые и новые сервисы

Федеральное ветеринарное ведомство сообщило, что разработало цифровые сервисы для анализа данных из системы «ВетИС»: эти компоненты предназначены для розничных компаний и их поставщиков. По заявлению Россельхознадзора, сервисы помогут «дальнейшей легализации продовольственного рынка».

Россельхознадзор заявил, что специально для ритейла и производителей разработал линейку из 10 информационных компонентов для анализа больших данных ФГИС «ВетИС». Напомним, что это государственная информационная система в области ветеринарии.

«Функционал поможет провести анализ соотношения производства и потребления в заданном регионе страны, получить исчерпывающую информацию о распределении торговых запасов, розничным продавцам найти поставщиков, работающих без нарушений, а производителям — новые точки сбыта продукции», — сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

По информации ведомства, к тестированию возможностей компонентов приглашены региональные власти, представители бизнес-сообщества, такого как ритейлер X5 Group.

В Россельхознадзоре отметили, что полноценное внедрение аналитических компонентов поспособствует дальнейшей легализации продовольственного рынка. С этой же целью несколько лет назад было введено требование об электронной ветеринарной сертификации. Постепенно на все новые и новые категории товаров распространяется цифровая маркировка (испробовать ее теперь предлагают и для рыбной продукции — пока на добровольных началах). Производители, в свою очередь, говорят, что очищение рынка от недобросовестных поставщиков — важный процесс, но внедряемые системы должны быть реально работающими, а не просто создавать дополнительную нагрузку на предприятия.

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