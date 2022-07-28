Чиновники не видят смысла тормозить с маркировкой

По срокам запуска эксперимента с цифровой маркировкой рыбной продукции пока нет единой позиции, поэтому окончательное решение остается за правительством, подчеркнули в Минпромторге.

Мораторий на запуск новых экспериментов по цифровой маркировке, введенный с целью поддержки бизнеса в сложившейся экономической ситуации, относится не ко всем товарным группам, и рыбная продукция — одно из таких исключений, рассказала журналистам директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева.

По ее словам, эксперимент по маркировке икры находится в процессе обсуждения. «Здесь у нас есть разные позиции, но запуск этого эксперимента поддержан и Советом Федерации, и Госдумой, и Росрыболовством — ключевым регулятором отрасли. Поддержал запуск эксперимента по маркировке икры в этом году Рыбный союз и еще ряд отдельных предприятий», — заявила представитель Минпромторга.

Росрыболовство продвигает цифровую маркировку как способ избавить рынок от опасной продукции, повысить конкурентоспособность легальных производителей и гарантировать качество товара потребителям. «Прослеживаемость продукции является одной из лучших мер борьбы с браконьерством», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Минпромторг акцентирует внимание на добровольном характере участия бизнеса в тестировании маркировки. Еще один аргумент — безвозмездное оснащение оборудованием предприятий-участников, поскольку на время эксперимента технику предоставляет Центр развития перспективных технологий — оператор системы «Честный знак».

При этом министерство считает важным для обеления рынка не ограничиваться только маркировкой икры. «Сейчас реализуется целый комплекс мер, направленных на противодействие нелегальному обороту этой продукции, поскольку, по оценкам экспертов, доля теневого оборот икры составляет порядка 20%, — подчеркнула Екатерина Приезжева. — Но окончательное решение о сроках запуска этого эксперимента будет приниматься правительством исходя из совокупности всех позиций».

Как сообщает корреспондент Fishnews, антибраконьерский заслон в цифровой маркировке видит и Совет Федерации. По словам первого зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергея Митина, мероприятия по икре как одному из самых дорогих видов рыбной продукции предусмотрены в рамках глобального плана по предотвращению ННН-промысла.

Кроме того, никто не гарантирует, что эксперимент завершится успешно, отметил сенатор. Ведь по итогам первого добровольного этапа можно получить и отрицательный результат: ожидаемого эффекта не последует, а затраты окажутся слишком большими. Тогда можно будет вновь вернуться к вопросу о целесообразности введения маркировки для этой категории товаров. Правда, пока таких прецедентов ни в одной отрасли не случалось.

«Допустим, пример той же воды или того же молока, где только после достаточно серьезного обсуждения были приняты положительные решения, — напомнил Сергей Митин. — Но они могут быть и отрицательными, учитывая специфику рыбной продукции и икры».

Напомним, что отраслевое сообщество выражало опасения в связи с планами по маркировке. Предприятия беспокоит, как нововведение отразится на себестоимости продукции и скорости производственных операций, особенно в условиях быстротечных путин, когда время особенно важно. Отраслевые объединения также сомневаются, не распространится ли потом требование о маркировке на более бюджетные виды рыбных товаров.

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