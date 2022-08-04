Три участка для любительской рыбалки в ЧАО обретут пользователей

На Чукотке подвели итоги конкурса на три участка для организации любительской рыбалки. В результате все три акватории были распределены среди пользователей.

Напомним, конкурс был объявлен в июне. «Победителем на право пользования двух участков в окрестностях города Анадырь: в горле реки Анадырь на «Песчанке» и в Анадырском лимане на 15 километре стала ИП Альшевская Юлия Александровна. Она была единственным допущенным участником по регламенту конкурса. Договор пользования будет заключен не ранее 12 августа сроком на 20 лет. Лот на участок в бухте Этелькуйым залива Креста вблизи Эгвекинота выиграло ООО «Рыбак Чукотки». С компанией договор заключат не ранее 15 августа», — сообщили Fishnews в пресс-службе департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа.

Участки смогут начать работу после выделения окружной комиссией по анадромным объемов добычи тихоокеанских лососей и оформления пользователями разрешений на добычу биоресурсов.

Тем временем продолжается прием заявок на право заключения договоров пользования по другим трем рыболовным участкам для любительского рыболовства.

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