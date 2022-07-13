На Чукотке разыграют еще три участка для любительской рыбалки

В Чукотском автономном округе объявлен конкурс на три новых участка для организации любительской рыбалки. Заявки принимаются до 12 августа — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Организатор торгов — Северо-Восточное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, речь идет об участках в бухте Этелькуйым, в протоке Лахтина и в бухте Хед.

Критериями оценки заявок от участников конкурса, уже имеющих опыт организации любительского рыболовства, станут количество ранее выданных разовых лицензий, стоимость объектов инфраструктуры, созданной для такой рыбалки, и средняя численность работников в прошлом году.

Для участников, ранее не занимавшихся организацией любительской рыбалки, будут оцениваться предложение о плате за предоставление участка в пользование, планы по созданию профильной инфраструктуры, а также предполагаемая численность работников в этом бизнесе.

Участки предоставляются на 20 лет. Вскрытие конвертов и последующее подведение итогов конкурса планируется провести в Анадыре.

Напомним, что власти округа ищут возможность решить вопрос нехватки участков для любительской рыбалки.

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