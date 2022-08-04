Вьетнам рассчитывает на рекордный экспорт тунца

Во Вьетнаме отмечают рост цен и спроса на продукцию из тунца на внешних рынках. Специалисты прогнозируют рекордную выручку от экспорта этой рыбы по итогам текущего года.

Общемировой рост цен на продовольствие способствует увеличению экспорта продукции из водных биоресурсов в целом и тунца в частности. Об этом пишет информагентство Vietnam Plus со ссылкой на Вьетнамскую ассоциацию экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP).

По данным ассоциации, за первое полугодие страны Транстихоокеанского партнерства (ТПП, Trans-Pacific Partnership, TPP), формирующие третий по объему рынок сбыта вьетнамского тунца после ЕС и США, ввезли этой рыбы на 68 млн долларов. Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Более того, стало известно, что Минсельхоз США сообщил о самой высокой инфляцией за последние 40 лет, в результате которой цены на продукты питания, в том числе наиболее доступный источник белка — курицу, выросли на 19% к среднему уровню за прошедшие 10 лет. В этой связи в VASEP полагают, что вьетнамский тунец может стать хорошим альтернативным источником белка для американских потребителей.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в нынешнем году Вьетнам рассчитывает получить около 1,1 млрд долларов от экспорта тунца — на 45% выше, чем годом ранее. Такой прогноз делается с учетом уже состоявшегося 56% роста в первом полугодии, а также прогнозом роста поставок во втором полугодии, хотя и более умеренными темпами.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews