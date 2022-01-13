Вьетнам увеличил выручку от торговли рыбой

Вьетнамский экспорт рыбы и морепродуктов по итогам года достиг 8,9 млрд долларов, превысив прогноз (8,8 млрд долларов). Результат 2020 г. поставщики превзошли на 6%, наибольшая прибавка — по пангасиусу.

Цифры приводит Вьетнамская ассоциация экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP), сообщает корреспондент Fishnews. По данным отраслевого объединения, после резкого роста на 23%, произошедшего в ноябре, стоимость поставок рыбопродукции из республики в декабре снова увеличилась — на 29% к уровню предыдущего года, до 940 млн долларов. При этом VASEP указывает на продолжающуюся пандемию коронавируса, оказавшую особо сильное влияние в третьем квартале.

Особенно удачно ситуация сложилась для экспортеров пангасиуса. В последнем месяце рост выручки составил 80% к декабрю 2021 г. Это позволило по итогам года увеличить общую стоимость отправленного за рубеж пангасиуса на 10%, до 1,6 млрд долларов.

Экспорт креветки в декабре вырос на 10%, до 325 млн долларов. За год общая выручка от ее продажи на мировом рынке составила 3,88 млрд долларов (+4%).

Стоимость продаж тунца в декабре увеличилась на 55%, до 85,5 млн долларов, итог года — 757 млн долларов. По головоногим моллюскам декабрьский рост составил 10%, до 60 млн долларов, общий экспорт за 2021 г. превысил 600 млн долларов.

Из-за перебоев с поставками на китайский рынок (в период с марта по октябрь) годовая стоимость продаж в КНР сократилась на 14% к уровню 2020 г., составив 1,17 млрд долларов. Доля Китая в общей структуре экспорта вьетнамских рыбы и морепродуктов также просела: с 16 до 13%.

Больше всего рыбы и морепродуктов по итогам 2021 г. Вьетнам поставил в США — сумма превышает 2 млрд долларов (+26%). Доля американского рынка в структуре экспорта составила 23%.

Третьим по значимости для республики является рынок Евросоюза с долей в 12% или более 1 млрд долларов. Это на 12% превышает результат предыдущего года.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews