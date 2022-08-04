Томская область вновь обещает поддержку своим рыбопереработчикам

В Томской области объявили новый отбор претендентов на субсидии для рыбопереработчиков. Предполагается возмещать часть затрат на создание и модернизацию мощностей по выпуску рыбопродукции глубокой переработки и нужды логистики.

Объявление об отборе разместил региональный департамент охотничьего и рыболовного хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. Заявки принимаются до 15 августа.

На господдержку могут претендовать юридические лица и ИП, занимающиеся переработкой и консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков. Субсидии выделяются, в частности, на приобретение, доставку, монтаж и пусконаладку технологического и холодильного оборудования, а также автомобилей-рефрижераторов. Размер выплаты —50% целевых затрат, но не более 2,5 млн рублей одному получателю в год.

Заявленная департаментом цель — к концу 2022 г. увеличить объем переработки и консервирования рыбной продукции в регионе не менее чем на 5% по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, что аналогичный конкурс в Томской области уже проводился в мае. А в 2019 г. субсидирование выделяли для открытия новых рыбоперерабатывающих заводов. Тогда предлагали субсидировать до 80% стоимости оборудования для предприятий.

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